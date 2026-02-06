A cura della Redazione

Torre Annunziata si prepara a vivere una mattinata di festa, colori e condivisione in occasione della sfilata di Carnevale in programma giovedì 12 febbraio 2026, organizzata dalla Casa Salesiana con l’associazione “Piccoli Passi Grandi Sogni Aps” ed il patrocinio morale del Comune di Torre Annunziata

L’evento si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 12.30, con sfilata dalle 10.00 alle 12.00, e vedrà protagonisti i ragazzi delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria degli istituti scolastici cittadini: IC Leopardi Parini Rovigliano, IC Alfieri, IC Pascoli – 2 Siani e 4° CD Cesaro.

Il punto di raccolta è fissato in Piazzale G. Gargiulo, nei pressi dello Stadio Giraud, da cui prenderà avvio la sfilata. Gli alunni, attraverso costumi carnevaleschi che rappresentano la diversità come valore, sfileranno uniti sotto uno stesso colore, simbolo di inclusione, partecipazione e comunità.

Il percorso attraverserà corso Umberto I e corso Vittorio Emanuele, per concludersi in piazza Nicotera, accompagnato da musica, animatori e volontari che renderanno il corteo ancora più festoso.

All’arrivo in Piazza Nicotera, le scuole saranno sistemate nello spazio antistante, suddivise per settori e colori. Ogni istituto leggerà un messaggio di speranza dedicato alla città di Torre Annunziata, dando voce ai più piccoli e ai loro sogni per il futuro.

La manifestazione si concluderà con musica, baby dance e saluti trasformando la piazza in un luogo di festa e allegria condivisa.

Un appuntamento pensato per i bambini, ma capace di coinvolgere l’intera comunità, nel segno dell’educazione, della partecipazione e della gioia del Carnevale.