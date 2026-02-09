A cura della Redazione

Due nuove “zone rosse” saranno attivate nel quartiere napoletano di Chiaia e nel comune di Torre Annunziata. La decisione è stata assunta nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunito nel pomeriggio sotto la presidenza del prefetto di Napoli, Michele di Bari, alla presenza dei rappresentanti istituzionali dei territori interessati, tra cui il sindaco del comune oplontino.

Durante l’incontro è stato fatto il punto della situazione anche nei comuni di Afragola e Arzano, per i quali sono stati disposti specifici servizi di controllo del territorio. Un ulteriore focus ha riguardato la IX Municipalità di Napoli, mentre è stata analizzata anche la situazione di piazza Garibaldi, area già oggetto di particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine.

Controlli intensificati sono stati inoltre confermati per piazza Carolina e piazza del Plebiscito, dove da settimane è stato già innalzato il livello di vigilanza nell’ambito delle misure straordinarie di sicurezza adottate sul territorio provinciale.