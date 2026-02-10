A cura della Redazione

Due appuntamenti dedicati a bambini e famiglie animeranno Torre Annunziata in occasione del Carnevale 2026. L’Amministrazione comunale ha organizzato due eventi in programma tra domenica 15 febbraio e martedì 17 febbraio, con attività di intrattenimento, spettacoli e momenti di animazione pensati per i più piccoli.

Il primo appuntamento è previsto per domenica 15 febbraio nella Villa Parnaso, dove dalle 10 alle 13 sarà allestito il “Villaggio dei dinosauri”. L’iniziativa offrirà animazione per bambini, laboratori creativi, baby dance, giochi gonfiabili e attrazioni a tema dedicate al mondo dei dinosauri.

Il secondo evento si terrà martedì 17 febbraio, dalle 16 alle 20, nella zona di Rovigliano, negli spazi adiacenti alla Chiesa di San Michele Arcangelo. Il pomeriggio di festa sarà caratterizzato da animazione per famiglie, spettacoli di fuoco, gonfiabili, esibizioni di clown e spettacoli di bolle di sapone, completando il programma di iniziative promosse dal Comune per celebrare il Carnevale.99