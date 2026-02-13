A cura della Redazione

Peggiorano le condizioni meteo in Campania e per alcune zone scatta l'allerta di livello arancione.

La Protezione Civile della Regione ha emanato l'allerta meteo valida dalle 6 di domani mattina, sabato 14 febbraio, alle 6 di domenica 15 febbraio, su tutta la regione, ad esclusione delle sole zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Si prevedono forti temporali con alcune distinzioni in ordine al livello del rischio idrogeologico. L'allerta meteo Arancione vale sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). In queste zone i temporali saranno a vasta scala, diffusi e particolarmente intensi. Le precipitazioni potrebbero dar luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso anche causando instabilità di versante anche profonda, frane e colate rapide di fango o di detriti nonché al rischio idraulico localizzato con possibili allagamenti, tracimazioni e inondazioni.

Quindi il maltempo interesserà ampie porzioni di territorio. Oltre ai temporali, nel bollettino meteo, si prevedono anche venti forti con possibili raffiche.

A Torre Annunziata resteranno chiusi al pubblico la Villa Comunale, Villa del Parnaso e il Cimitero Comunale. Sospese le attività didattiche negli istituti scolastici.

