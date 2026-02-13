A cura della Redazione

La Coppa Davis e la Billie Jean Cup in esposizione allo Sport Club Oplonti dal 12 al 14 febbraio. Tre giorni di iniziative per omaggiare i trofei vinti dagli azzurri.

L’evento rientra nel tour nazionale organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e si tiene in occasione della partenza dei corsi di aggiornamento della FITP che si svolgeranno nelle varie regioni.

Il tour nazionale dei trofei, vinti dagli azzurri e dalle azzurre nel 2024 e nel 2025, fa tappa quindi tra Torre Annunziata e Torre del Greco grazie al Circolo Oplonti e l'ASD Tennis Club Oplonti Garden guidato da Beatrice Liguoro.

Il “Trophy Tour” arriva alle pendici del Vesuvio giovedì 12 febbraio. Alle 19.30 l’iniziativa con la cerimonia di inaugurazione della tappa “vesuviana” alla presenza di autorità civili e ospiti della Federazione. Venerdì 13 febbraio invece spazio alle scuole: nel corso della giornata gli studenti del territorio si recheranno allo Sport Club Oplonti per ammirare da vicino i prestigiosi trofei. Sabato 14 febbraio invece spazio alle famiglie e ai curiosi, prima della ripartenza dei trofei per il Tennis Center di Napoli in viale Giochi del Mediterraneo.

“E’ una grande soddisfazione per noi ospitare questi trofei – dichiara Enzo Sica, presidente del Circolo – Tra lo Sport Club Oplonti e la Coppa Davis c’è un rapporto speciale. Vent’anni fa il circolo ospitò alcune gare della Coppa Davis. Con l’esposizione della Coppa nella nostra sede si chiude un cerchio aperto nel 2005, che unisce la nostra comunità attraverso lo sport”.

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook