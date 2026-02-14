A cura della Redazione

Cala il livello di allerta, da arancione a giallo, ma è ancora maltempo in Campania anche per le prossime ore.

La perturbazione meteo proseguirà, infatti, fino alle 18 di domani, domenica 15 febbraio.

La Protezione Civile, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato l'allerta meteo ma abbassando il livello da Arancione a Giallo sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini).

Permane un livello di allerta meteo Gialla sulle zone 2 ( Alto Volturno e Matese), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento) e 8 (Basso Cilento).

Sono previste precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, di moderata intensità.