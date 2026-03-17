Dopo il bando andato deserto, il Comune di Torre Annunziata rilancia la gara per i lavori di adeguamento dello stadio Giraud.
La nuova procedura limita i lavori al secondo lotto di interventi (a differenza della precedente che comprendeva anche il lotto 3 e la manutenzione dello stadio per tre anni), necessari per rendere l’impianto idoneo a ospitare anche le partite di Serie C. Il progetto prevede lavori per circa 2 milioni di euro.
La precedente gara, avviata a fine 2025, non aveva ricevuto offerte. Per questo l’amministrazione ha deciso di ripartire con alcune modifiche per favorire la partecipazione delle imprese.
Le offerte dovranno essere presentate entro il 26 marzo 2026. L’obiettivo è accelerare i tempi e restituire alla città uno stadio pienamente funzionante anche per il calcio professionistico.