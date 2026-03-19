A cura della Redazione

Patto di destinazione della “Dmo Miglio d’oro-Costa del Vesuvio”: c’è l’avviso pubblico per la raccolta delle adesioni. È quello che fissa i termini per la presentazione delle domande alle 24 del prossimo 23 marzo.

Nell’avviso (consultabile sui siti internet dei quattro comuni componenti il comitato promotore - Torre del Greco, Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano - insieme a tutti gli allegati necessari) si legge come si intende “raccogliere candidature da parte di soggetti pubblici, privati e del terzo settore disponibili ad aderire alla proposta di patto di destinazione della Dmo”.

Sono invitati a presentare la propria candidatura “Ulteriori soggetti pubblici non appartenenti al comitato promotore, tra cui comunità montane, ente parco nazionale del Vesuvio, camere di commercio, Flag litorale Miglio d'Oro, altre forme associative di enti locali; soggetti privati che perseguono finalità di interesse pubblico, tra cui fondazione Reggia di Portici, fondazione ente ville vesuviane nonché altri soggetti analoghi operanti nel territorio; forme associative delle imprese e delle professioni e altre aggregazioni e istituzioni, anche religiose, rappresentative di interessi diffusi pubblici e/o privati nel settore turistico; operatori privati singoli titolari di attività turistiche, ricettive, di ristorazione, culturali, enogastronomiche, naturalistiche e di servizi al turismo presenti nel territorio dei comuni di Torre del Greco, Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano”.

Viene inoltre ricordato che la domanda deve essere corredata di “istanza di ammissione, correttamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante; dichiarazione a corredo dell'istanza; copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità”. La richiesta di adesione, come indicato sempre nell’avviso, deve essere inviata tramite pec a CLICCA QUI

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