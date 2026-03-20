A cura della Redazione

Si rinnova a Torre Annunziata l’appuntamento con la Giornata del Mare, giunta alla sua quarta edizione e ormai diventata un momento fisso per la promozione della cultura marinaresca e della tutela ambientale, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

La presentazione ufficiale si è tenuta martedì 19 marzo nella sala consiliare di Palazzo Criscuolo, nel corso di una conferenza stampa organizzata dalla Lega Navale Italiana – delegazione locale – in collaborazione con il Comune e l’Ufficio Circondariale Marittimo.

L’iniziativa punta a rafforzare il legame tra la città e il mare attraverso attività divulgative, laboratori e stand tematici, coinvolgendo direttamente gli studenti degli istituti scolastici del territorio.

Il sindaco Corrado Cuccurullo ha evidenziato il valore strategico della manifestazione per una città che, nonostante i suoi sette chilometri di costa e la presenza di uno dei principali porti della Campania, fatica ancora a vivere pienamente la propria identità marittima.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore alla Pubblica Istruzione e allo Sport Lina Nappo, che ha sottolineato il ruolo centrale degli studenti e delle scuole nella riuscita dell’evento e nella diffusione della cultura della tutela del mare.

Particolarmente sentito l’intervento della presidente della Lega Navale di Torre Annunziata, Antonella Giglio, che ha ribadito la missione educativa dell’associazione e la crescita costante della manifestazione negli anni.

La IV Giornata del Mare offrirà stand tematici, attività sportive e laboratori di educazione ambientale, rappresentando un’importante occasione per avvicinare cittadini e giovani al mare, risorsa fondamentale per l’identità, l’economia e il futuro della città.