A cura della Redazione

In vista del referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026, TorreSette ha promosso un sondaggio tra i propri lettori per raccogliere le loro opinioni sul quesito referendario.

All’iniziativa hanno aderito 430 utenti, confermando l’interesse e l’attenzione sul tema. Il sondaggio, lo ricordiamo, è stato realizzato senza alcun valore statistico o scientifico e rappresenta esclusivamente un momento di partecipazione tra i lettori.

Nel rispetto della normativa vigente in materia elettorale, i risultati dettagliati del sondaggio non sono stati pubblicati prima della consultazione referendaria.

Oggi, a risultati acquisiti, pubblichiamo l’esito del nostro sondaggio:

Partecipanti 430. Hanno votato per il “Sì” n. 60 lettori (14%), per il “No” n. 300 (69,8%), “Non ho deciso” n. 50 (11,6%), Non andrò a votare n. 20 (4,7%).

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