A cura della Redazione

Sono aperti i termini per partecipare al bando relativo al servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani e persone con disabilità nei Comuni dell’Ambito Territoriale N30, con Torre Annunziata capofila insieme a Trecase, Boscotrecase e Boscoreale.

L’iniziativa è destinata a cittadini con disabilità di età compresa tra 0 e 64 anni e ad anziani over 65, con l’obiettivo di garantire un supporto concreto direttamente nelle abitazioni e migliorare la qualità della vita delle fasce più fragili della popolazione. Il servizio sarà attivato sulla base di un piano di assistenza individuale predisposto dai Servizi sociali competenti.

«Questo bando rappresenta una misura di intervento diretto per portare sollievo a chi vive condizioni di fragilità – ha dichiarato il sindaco Corrado Cuccurullo –. L’auspicio è che possa diventare uno strumento reale di aiuto e solidarietà per le famiglie del territorio».

Le domande potranno essere presentate entro il 13 aprile presso l’ufficio protocollo del Comune di residenza, allegando la documentazione richiesta, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Torre Annunziata.

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