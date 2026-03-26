A cura della Redazione

Ritorna a Torre Annunziata "Il mercato della Terra - Paniere vesuviano", in via Gino Alfani con una settimana di anticipo rispetto al calendario perché la prima domenica del mese coincide con la Santa Pasqua.

L’iniziativa, in programma domenica 29 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.30, è organizzata da Slow Food Vesuviano, con il patrocinio del Comune di Torre Annunziata e con la collaborazione di altre realtà associative del territorio. Essa mira alla promozione dei sapori autentici e genuini della terra, attraverso un percorso di sensibilizzazione e educazione ai temi di Filiera corta e consumo consapevole. La manifestazione che interesserà via Gino Alfani, dall’angolo con Rampa Nunziate sino all’incrocio con corso Umberto I, è stata anticipata di una settimana. Vista la concomitanza della Santa Pasqua con la prima domenica di aprile, l’Amministrazione ha deciso di anticipare a domenica 29 marzo l’appuntamento mensile.

Diversi i momenti in cui si articolerà la mattinata, a partire dalle ore 09.00 con l'apertura degli stands di agricoltori e produttori vesuviani e del laboratorio artigianale di lavorazione delle "cuccetelle" ad opera dell'associazione "Familar - mente". Alle 11.00, invece, in programma il laboratorio della terra maracuoccio di lentiscosa a cura dell'Azienda agricola Mazzeo, di Camerota (Sa).

Prevista anche la partecipazione di VAIMOO - Vehicles Artificial Ielligence Mooved - presso la stazione di via Alfani con dunte hostess dedicate, per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta e all’utilizzo del servizio di bike sharing attivo sul territorio. Durante la giornata sarà possibile ricevere assistenza per il download dell’app e provare direttamente le biciclette. Inoltre, per l'occasione è previsto il BikePass "Mercato della Terra", che consentirà fino a 60 minuti di utilizzo gratuito del servizio per utente nel corso della giornata. "Riappropriamoci dei sapori e delle fragranze della nostra terra - le parole del sindaco Corrado Cuccurullo - riscoprendo la genuinità di un rapporto diretto con chi produce ed opera in modo sano e nel rispetto dell'ambiente. Siamo particolarmente favorevoli ed attenti ad iniziative come questa che rispondono ad una esigenza precisa anche della nostra agenda di governo cittadino. Le scelte di politiche ambientali, oggi, rappresentano vere e proprie strategie di riqualificazione di un territorio e della sua comunità".

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