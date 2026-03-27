A cura della Redazione

A ventidue anni dalla tragica morte di Matilde Sorrentino, gli alunni dell’asilo a lei intitolato hanno dato vita all’iniziativa “Un fiore per te”, un gesto simbolico per ricordare quella che è diventata un simbolo di coraggio e legalità.

I bambini hanno piantato fiori e coltivato un orto didattico, trasformando il ricordo in un messaggio di speranza e impegno civile. L’obiettivo è mantenere viva la memoria di una donna che si oppose alla criminalità, pagando con la vita la sua scelta.

Nonostante l’alto valore educativo e sociale del progetto di riqualificazione di Villa Adele, il bene confiscato alla famiglia Tamarisco, per la realizzazione di un centro per minori, la Regione non ha finanziato l’iniziativa, pur rientrando tra i progetti ammissibili. Un’assenza che non ha fermato l’impegno della comunità scolastica, determinata a trasmettere ai più piccoli i valori della legalità e della memoria.

Promotore dell’evento Raffaele Mosca, direttore della Cooperativa Raggio di Sole, con l'organizzazione dell’I.C. Leopardi Parini-Rovigliano, insieme alla coordinatrice Mariagrazia Esposito e alle educatrici della cooperativa stessa.