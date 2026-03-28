A cura della Redazione

La Regione Campania esce ufficialmente dal piano di rientro sanitario. Il via libera è arrivato dal Ministero della Salute al termine del tavolo di verifica con il Mef, che ha certificato il raggiungimento degli obiettivi richiesti, tra cui il miglioramento degli screening e il potenziamento dei posti nelle Rsa.

Dai dati emerge il raggiungimento della sufficienza nelle tre aree dei Lea già nel 2024, confermando il trend positivo dell’anno precedente.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione, Roberto Fico, che ha parlato di «risultato importante» che consentirà di tornare a una gestione ordinaria della sanità, con nuove possibilità di investimenti, assunzioni e ammodernamento delle strutture.

Anche il presidente del Consiglio regionale, Massimiliano Manfredi, ha definito la decisione «una vittoria per i cittadini», sottolineando il ruolo del dialogo istituzionale nel raggiungimento del traguardo dopo 19 anni.

Piena soddisfazione anche da parte del vicepresidente della Regione Mario Casillo: «La Campania esce dal Piano di rientro sanitario. Questo significa che d'ora in poi possiamo dare risposte più concrete, più rapide, più vicine ai cittadini. Più medici, più strutture, più servizi sul territorio. Meno distanza tra i bisogni delle persone e le risposte del sistema. Abbiamo lavorato per questo. E ora possiamo davvero accelerare. A partire dalla medicina territoriale, dalla prossimità dei servizi, dal rafforzamento della rete sanitaria su tutto il territorio».