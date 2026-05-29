Associazione Nazionale Carabinieri di Torre Annunziata, Salvatore Scarpa eletto nuovo presidente

A cura della Redazione

Nuovo corso per la sezione di Torre Annunziata dell’Associazione Nazionale Carabinieri, intitolata al Maresciallo Maggiore Medaglia di Bronzo al Valor Militare Luigi D’Alessio. I soci hanno infatti eletto come nuovo presidente il Maresciallo Ordinario in congedo Salvatore Scarpa, figura profondamente legata ai valori e alla tradizione dell’Arma.

Una nomina che si inserisce nel segno della continuità, ma con uno sguardo rivolto al futuro dell’associazione e al rafforzamento della sua presenza sul territorio.

Nato a Roma nel 1962, Scarpa può essere considerato a tutti gli effetti un “figlio dell’Arma”. Cresciuto nell’ambiente delle caserme grazie alla figura del padre, stimato Maresciallo dei Carabinieri, ha assimilato fin da giovane i principi di dedizione, senso del dovere e fedeltà allo Stato.

Spinto da questa forte eredità familiare, nel 1983 si arruola nell’Arma dei Carabinieri, dando inizio a una lunga carriera operativa durata quasi quarant’anni. Nel corso del suo servizio ha ricoperto incarichi presso il Comando Interregionale di Napoli, il Comando Legione Carabinieri Campania, il Comando Provinciale di Napoli, il Gruppo di Torre Annunziata e la Compagnia di Torre Annunziata, fino a concludere il proprio percorso professionale nel 2022 presso la Stazione Carabinieri di Ottaviano.

Esperienze che hanno contribuito a consolidarne il profilo umano e professionale, maturato attraverso anni di attività sul territorio e al servizio della collettività.

“Assumere la presidenza dell’Associazione Nazionale Carabinieri rappresenta per me un grande onore e una forte responsabilità”, ha dichiarato il neo presidente subito dopo l’elezione. “Ringrazio il presidente uscente Domenico Roviello per il lavoro svolto con dedizione e tutti i soci per la fiducia accordatami”.

Scarpa ha poi delineato gli obiettivi del nuovo mandato: “Il nostro impegno sarà duplice: custodire la memoria e le tradizioni dell’Arma e, allo stesso tempo, rafforzare il ruolo dell’associazione nel tessuto sociale cittadino attraverso attività di volontariato, supporto alla cittadinanza e collaborazione con istituzioni e forze di polizia locali”.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla vita associativa interna. “Promuoveremo iniziative aggregative e momenti di incontro per consolidare il legame di amicizia e appartenenza tra tutti gli associati”, ha aggiunto.

L’Associazione Nazionale Carabinieri, che riunisce militari in servizio e in congedo, familiari e simpatizzanti, si conferma così un punto di riferimento importante per la comunità locale, pronta ad avviare nuove iniziative sotto la guida del neo presidente.

A Salvatore Scarpa arrivano gli auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico da parte della Redazione di torresette.news e della comunità cittadina.