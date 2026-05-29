Torre Annunziata, “Destinazione Cuore”, emozioni e talento sul palco dell'IC Pascoli-Siani

Una serata ricca di emozioni, musica, arte e talento quella andata in scena in occasione della manifestazione di fine anno “Destinazione Cuore”, organizzata dall’Istituto Comprensivo Pascoli-Siani di Torre Annunziata. Un evento che ha saputo coinvolgere il pubblico presente grazie all’impegno e alla passione degli studenti e dei docenti che, ancora una volta, hanno dato vita a uno spettacolo di grande qualità artistica.

Sul palco si sono alternati orchestra, coro, teatro e danza, protagonisti di una manifestazione che rappresenta ormai uno degli appuntamenti più attesi dell’anno scolastico. A prendere parte allo spettacolo anche le studentesse dell’Istituto Marconi – sezione Moda, diretto dalla professoressa Agata Esposito, che hanno contribuito a rendere ancora più suggestiva la serata.

Ad aprire l’evento è stata la dirigente scolastica Daniela Flauto, che ha voluto ringraziare tutti i presenti, i docenti e il personale ATA per il costante impegno e la collaborazione nella realizzazione di spettacoli sempre più apprezzati e acclamati dal pubblico.

“Un lavoro di squadra importante – ha sottolineato la dirigente – che permette ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado di esprimere e portare sul palco la propria arte, valorizzando talenti, passioni ed emozioni”.

Il tema centrale dello spettacolo ha accompagnato il pubblico in un affascinante viaggio narrativo: attraverso danza, recitazione e musica, gli studenti hanno raccontato il percorso che parte dall’antica Itaca e dal viaggio di Ulisse, simbolo universale di scoperta e conoscenza, fino ad arrivare ai viaggi culturali scolastici dei nostri tempi. Un filo conduttore intenso e coinvolgente che ha unito passato e presente, mostrando come il viaggio continui ancora oggi a rappresentare crescita, esperienza e formazione per le nuove generazioni.

Fiore all’occhiello dell’istituto, come ogni anno, l’orchestra della Pascoli-Siani, che continua a crescere nel numero dei partecipanti e nella qualità delle esibizioni. Applausi anche per il coro diretto dal professor Enrico Vicinanza, capace con la sua voce di coinvolgere il pubblico in dolci melodie accompagnate da coristi sempre più preparati e affiatati.

Grande apprezzamento anche per il corso di teatro e quello di danza, che hanno regalato momenti intensi e coinvolgenti, confermando il valore educativo e culturale delle attività artistiche proposte dalla scuola.

Alla realizzazione dello spettacolo hanno collaborato:

Teatro: Sonia Scarpa e Filomena Petrone .

e . Danza: Laura Langella .

. Coro: Enrico Vicinanza , Catello Atorino , Iolanda Russo , Rosaria Campana , Rosanna De Caro , Anna La Rana .

, , , , , . Orchestra: Mariangela Coppola (piano), Angela Cirillo (violino), Valeria Rea (chitarra), Ilaria Somma (piano), Umberto D’Angelo (flauto).

Una manifestazione che ha confermato ancora una volta quanto la scuola possa essere luogo di crescita, condivisione e valorizzazione dei giovani talenti, lasciando nel cuore dei presenti un ricordo indelebile di musica, arte ed emozioni.