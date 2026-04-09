A cura della Redazione

Dopo dieci anni di chiusura, torna finalmente fruibile la palestra del plesso Pascoli dell’Istituto Comprensivo “Pascoli-Siani” di Torre Annunziata. L’inaugurazione è in programma mercoledì 15 aprile alle ore 9.30 nella sede di via Tagliamonte.

La struttura è stata ristrutturata grazie ai fondi messi a disposizione dal Comune, che ha scelto di delegare direttamente la dirigenza scolastica per gli interventi di manutenzione ordinaria, consentendo così tempi più rapidi ed efficienti nella realizzazione dei lavori.

Un risultato importante che restituisce agli studenti uno spazio fondamentale per le attività sportive e didattiche, atteso da anni dalla comunità scolastica.

«La riapertura della palestra è un traguardo importante raggiunto grazie alla sinergia tra il Comune e la scuola – dichiarano il sindaco Corrado Cuccurullo e l’assessore all’edilizia scolastica Lina Nappo –. La decisione, forse unica in Italia, di destinare i fondi per la manutenzione ordinaria direttamente alle scuole consente alle dirigenti di operare con maggiore celerità».

La palestra sarà inoltre intitolata alla memoria della piccola Sofia Milillo, studentessa dell’istituto scomparsa prematuramente pochi mesi fa, in un momento che unirà sport, scuola e ricordo.

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