A cura della Redazione

Si sono concluse il 12 aprile 2026 le commemorazioni per il 120° anniversario dell’eruzione del Vesuvio del 1906, uno degli eventi più drammatici della storia contemporanea dell’area vesuviana. Le iniziative hanno coinvolto le comunità di Boscotrecase, Trecase e Torre Annunziata, unite in un intenso momento di memoria collettiva.

Particolarmente significativo l’abbraccio simbolico tra Torre Annunziata e Boscotrecase, che si è tradotto in una partecipazione corale fatta di fede e appartenenza. Un incontro che ha richiamato quanto accadde centoventi anni fa, quando, di fronte alla tragedia, le due comunità si strinsero l’una all’altra diventando un unico sostegno nei momenti più difficili.

A rendere ancora più forte questo legame è stata la presenza congiunta delle due Patrone, la Madonna della Neve e Sant’Anna, che per la prima volta hanno camminato fianco a fianco, accompagnate dai portatori. Un gesto dal forte valore simbolico, capace di superare il solo significato religioso per trasformarsi in un messaggio di unità e condivisione.

Se allora la preghiera era rivolta alla salvezza dalle devastazioni del vulcano, oggi quel richiamo si è ampliato, diventando un’esortazione alla pace tra i popoli e un invito a costruire insieme un futuro di riscatto.

Un legame che affonda le radici nella storia e che continua a rinnovarsi nel presente, nel segno della memoria, della solidarietà e della speranza.