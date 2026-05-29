Abolizione finanziamento pubblico ai giornali, sabato 30 e domenica 31 il Firma Day

A cura della Redazione

Sabato 30 e domenica 31 maggio si svolgerà in tutta Italia il “Firma Day” promosso dall’Associazione Schierarsi e dal comitato referendario per l’abolizione del finanziamento pubblico ai giornali.

A Torre Annunziata sarà possibile firmare il quesito referendario presso il banchetto organizzato sul corso Umberto I, (angolo Banca Intesa San Paolo) , dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 18 alle ore 21 al Rena Nera Beach di via Marconi, 7.

Per due giorni centinaia di volontari, attivisti e autenticatori saranno presenti da nord a sud con banchetti, iniziative pubbliche ed eventi organizzati nei capoluoghi di provincia e in numerosi Comuni italiani per consentire ai cittadini di firmare il quesito referendario che chiede l’abolizione dei contributi pubblici diretti alla stampa.

I dati più recenti ci dicono che ad aver beneficiato del contributo diretto sono il Dolomiten (per oltre 6 milioni di euro), Famiglia Cristiana (6 milioni di euro), Avvenire (circa 5,5 milioni di euro) e Libero (5,4). Ma ci sono anche il Foglio, il Manifesto e il Secolo d’Italia.

“Il Firma Day sarà un grande momento di partecipazione popolare — dichiara Alessandro Di Battista, Fondatore dell’Associazione Schierarsi - Sempre più cittadini chiedono di poter decidere direttamente su un tema che riguarda il rapporto tra informazione, politica e denaro pubblico”.