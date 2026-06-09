YMA-latte

Torre Annunziata, calendario consegne sostegno alimentare mese di giugno 2026

Torre Annunziata, calendario consegne sostegno alimentare mese di giugno 2026

La distribuzione del pacco alimentare sarà effettuata presso il plesso scolastico sito in via Pascoli

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

La distribuzione del pacco alimentare per le famiglie meno abbienti di Torre Annunziata, e relativo al mese di giugno 2026, avverrà neigiorni 15 giugno, dalle ore 12:00 fino alle ore 18:00, e 16 giugno, dalle ore 09:00 fino alle ore 18:00.

La consegna del pacco alimentare sarà effettuata presso il Plesso Scolastico sito in via Pascoli n. 4 in Torre Annunziata

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi in orario di ufficio ai numeri 081/5358617 e 081/5358309.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook

 

WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
Fonte Preferita Google

Aggiungi TorreSette alle tue fonti Google preferite

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie di TorreSette direttamente da Google News.

★ Aggiungi TorreSette

Dopo il click, conferma TorreSette nella schermata Google.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE