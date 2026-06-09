Torre Annunziata, calendario consegne sostegno alimentare mese di giugno 2026

A cura della Redazione

La distribuzione del pacco alimentare per le famiglie meno abbienti di Torre Annunziata, e relativo al mese di giugno 2026, avverrà neigiorni 15 giugno, dalle ore 12:00 fino alle ore 18:00, e 16 giugno, dalle ore 09:00 fino alle ore 18:00.

La consegna del pacco alimentare sarà effettuata presso il Plesso Scolastico sito in via Pascoli n. 4 in Torre Annunziata

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi in orario di ufficio ai numeri 081/5358617 e 081/5358309.