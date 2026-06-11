Boscotrecase, riapre il pronto soccorso: dopo sei anni torna un presidio fondamentale per il Vesuviano

A cura della Redazione

È stato inaugurato questa mattina, giovedì 11 giugno, il nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase. Dopo oltre sei anni di chiusura, il presidio torna finalmente operativo e dalle ore 14 di oggi sarà ufficialmente aperto all’utenza, offrendo una risposta sanitaria attesa da tempo da oltre 300mila cittadini dell’area vesuviana.

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il vicepresidente Mario Casillo, l’assessore Vincenzo Cuomo, la consigliera regionale Loredana Raia, il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo, il sindaco di Boscotrecase Pietro Carotenuto e numerosi primi cittadini del comprensorio vesuviano.

La riapertura del pronto soccorso rappresenta un passaggio significativo per il territorio, che per anni ha dovuto fare i conti con la carenza di un presidio di emergenza fondamentale per un’area ad alta densità abitativa e con una forte vocazione turistica.

«Oggi è una giornata importante perché restituiamo al territorio un pronto soccorso medico-chirurgico degno di questo nome – ha dichiarato il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo – ma soprattutto diamo una risposta sanitaria concreta alla collettività. Il merito di questo risultato è degli operatori che, giorno dopo giorno, con passione e professionalità, hanno contribuito a raggiungere questo traguardo».

Russo ha poi sottolineato il ruolo strategico dell’ospedale di Boscotrecase: «Si tratta di una struttura che serve un’area compresa tra il mare e il Vesuvio, che guarda a realtà importanti come Pompei e persino la costiera sorrentina. Ma l’aspetto più importante è che oggi restituiamo dignità ai cittadini della fascia vesuviana, che aspettavano da anni questo momento».

Con la riattivazione del pronto soccorso, il presidio ospedaliero torna a essere un punto di riferimento per le emergenze del territorio, alleggerendo al tempo stesso la pressione sugli altri ospedali dell’area.

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