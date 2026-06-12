Via libera alla riqualificazione di Villa del Parnaso: approvato il progetto da 7 milioni di euro

Arriva un nuovo passo avanti per la riqualificazione del quartiere di via Rocco e delle aree limitrofe. Il commissario straordinario Gianfranco Tomao ha approvato il progetto aggiornato che interesserà l'ambito compreso tra via dei Mille e Villa del Parnaso, un intervento finanziato con 7 milioni di euro dalla Città Metropolitana di Napoli.

Si tratta della revisione del progetto già approvato dalla precedente Commissione straordinaria guidata da Enrico Caterino, adeguato alle nuove normative e ai tariffari attualmente in vigore. Il progetto è stato successivamente verificato e validato dall'ingegnere Luigi Gaglione, responsabile unico del procedimento (RUP), che ha seguito l'iter tecnico-amministrativo dell'intervento. Completati i passaggi necessari, ora si attende la firma della nuova convenzione con la Città Metropolitana di Napoli per poter avviare la gara e, successivamente, l'esecuzione dei lavori.

L'intervento sarà realizzato in più fasi e punta a migliorare l'accessibilità, il decoro urbano e la fruibilità di una zona particolarmente importante per il tessuto cittadino.

Il primo step riguarderà il fabbricato in stato di abbandono che si affaccia su viale Marconi. All'interno della struttura sarà realizzato un ascensore che consentirà di superare il dislivello tra la litoranea e i giardini sovrastanti, rendendo l'area facilmente accessibile anche alle persone con disabilità e a chi ha difficoltà motorie.

Successivamente si interverrà nello spazio antistante la succursale del liceo Pitagora-Croce, l'area che in passato ha ospitato il cinema all'aperto. Qui nascerà un nuovo giardino pubblico destinato a diventare un luogo di aggregazione e socialità.

Una delle opere più attese sarà però il collegamento tra via dei Mille e Villa del Parnaso. Dopo il completamento delle procedure di esproprio, verrà infatti realizzato un ponte pedonale che attraverserà il trincerone ferroviario. La struttura, ispirata per solidità e impatto visivo ai ponti borbonici ma costruita in acciaio corten, consentirà il passaggio dei pedoni e, in caso di necessità, anche di mezzi di soccorso e veicoli per la manutenzione del verde.

L'ultima fase interesserà direttamente Villa del Parnaso. Saranno riqualificati l'attuale corpo scala e il rudere (foto sotto) presente all'interno del parco, che verrà recuperato e trasformato in una bouvette a servizio dei visitatori. L'intervento sarà realizzato nel rispetto delle caratteristiche storiche del sito e secondo criteri di restauro conservativo.

L'obiettivo finale è quello di restituire alla città un'area più accessibile, verde e funzionale, valorizzando al tempo stesso uno dei luoghi più caratteristici del territorio.

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