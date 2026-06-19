Sanità Campania, Federlab attacca la Regione: “Budget 2026, così si penalizzano qualità e investimenti”

A cura della Redazione

"Se la Regione Campania confermerà l'impianto che sta emergendo dal confronto sui budget della specialistica ambulatoriale, ci troveremo di fronte all'ennesimo schiaffo al merito e alla concorrenza".

Lo afferma Gennaro Lamberti, presidente di Federlab Italia, tra le principali associazioni di categoria dei laboratori di analisi cliniche accreditati con il Servizio sanitario nazionale. La presa di posizione arriva dopo la lettera inviata da Federlab al governatore campano, Roberto Fico, ai vertici dell'assessorato regionale alla Sanità e ai componenti della Commissione consiliare competente, con la quale l'associazione chiede un radicale cambio di rotta sui criteri di assegnazione dei budget 2026 e sulla riorganizzazione della rete laboratoristica accreditata.

"Da una parte si parla di qualità, investimenti e innovazione, dall'altra si pensa di assegnare appena il 5% delle risorse sulla base di criteri premiali, cristallizzando di fatto posizioni acquisite e privilegi storici - sostiene Lamberti -. È una scelta incomprensibile, che rischia di penalizzare le strutture che investono e migliorano i servizi e che appare in aperto contrasto con i principi richiamati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato".

Per Federlab, inoltre, resta irrisolto il nodo della riorganizzazione della rete laboratoristica privata accreditata. "Ci sono strutture che, secondo le regole approvate dalla stessa Regione Campania, non avrebbero più i requisiti previsti e che invece continuano a erogare prestazioni e ad assorbire risorse pubbliche. Una situazione che danneggia gli operatori che rispettano le regole e crea evidenti distorsioni nel sistema. Si rischia di premiare chi non investe, penalizzare chi ha puntato su qualità e innovazione e scaricare sui cittadini le conseguenze di una gestione sempre più contraddittoria - conclude Lamberti -. Serve un cambio di rotta immediato. In assenza di risposte concrete siamo pronti a rivolgerci agli organismi di controllo competenti affinché siano garantiti trasparenza, concorrenza e rispetto delle regole".