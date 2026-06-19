Torre Annunziata, il 29-30 giugno 2026 avrà inizio il trattamento di derattizzazione territoriale

A cura della Redazione

Il Comune di Torre Annunziata avvisa la cittadinanza che i giorni 29-30 giugno 2026 avrà inizio il trattamento di derattizzazione territoriale.

L'intervento sarà effettuato in orario diurno, a partire dalle 8,30, con prodotti registrati al Ministero della salute, da operatori specializzati e con automezzi e attrezzature idonee.

Attenzione: presenza di esche rodenticide contenenti principi attivi di derivazione idrossicumarinica.

Intervento in caso di ingestione: consultare immediatamente un medico o un centro antiveleni. Antidoto Vitamina K.