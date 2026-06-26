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SS145 Sorrentina, chiuse le gallerie Varano e Privati: traffico bloccato tra Castellammare e Gragnano

SS145 Sorrentina, chiuse le gallerie Varano e Privati: traffico bloccato tra Castellammare e Gragnano

Il provvedimento disposto da Anas dopo il distacco di una rete di protezione nella galleria Varano. In corso le verifiche tecniche e gli interventi di messa in sicurezza.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

La circolazione lungo la SS145 Sorrentina è stata temporaneamente interrotta in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Castellammare di Stabia e Gragnano, dove Anas ha disposto la chiusura delle gallerie Varano e Privati.

La decisione è stata presa in seguito al distacco di una rete di protezione dalla volta della galleria Varano, episodio che ha reso necessario l'immediato avvio di verifiche tecniche per accertare le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura.

Sul posto sono intervenute le squadre di Anas insieme alle forze dell'ordine, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza dell'area e nella gestione della viabilità, con l'obiettivo di limitare i disagi per gli automobilisti.

Sono attualmente in corso gli interventi necessari per consentire la riapertura del tratto stradale e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

 

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