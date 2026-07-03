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Castellammare, l'Asl smentisce: «Nessuna chiusura per l'Ortopedia del San Leonardo»

Castellammare, l'Asl smentisce: «Nessuna chiusura per l'Ortopedia del San Leonardo»

L'azienda sanitaria rassicura i cittadini: garantite le urgenze anche nei mesi estivi grazie al supporto di specialisti di altri ospedali. Nel 2025 eseguiti 470 interventi chirurgici.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

In merito alle notizie relative a presunte difficoltà operative del reparto di Ortopedia dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, la Direzione Strategica dell'ASL Napoli 3 Sud precisa che non è prevista alcuna chiusure.

Anche nei mesi di luglio e agosto saranno regolarmente garantite tutte le prestazioni urgenti. Nonostante la carenza di specialisti a livello nazionale e le ferie programmate del personale medico, a partire dal direttore della struttura, Roberto Cirillo. Il servizio sarà assicurato, come già avvenuto negli anni precedenti, grazie al supporto di professionisti provenienti da altri presidi aziendali.

Nel 2025 il reparto ha eseguito 470 interventi chirurgici, mentre nel 2026 sono già 235 gli interventi effettuati.

Il direttore generale dell'ASL Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, dichiara: «Desidero rassicurare i cittadini: non è prevista alcuna chiusura del reparto di Ortopedia del San Leonardo. L'Azienda ha predisposto tutte le misure organizzative necessarie per garantire la continuità dell'assistenza urgente anche nel periodo estivo. Diffondere notizie prive di fondamento significa alimentare un allarmismo ingiustificato che rischia di compromettere il rapporto di fiducia tra cittadini e servizio sanitario. Il nostro impegno resta quello di assicurare cure tempestive, sicure e di qualità a tutta la comunità.» Sottolineo - afferma il primario di ortopedia Roberta Cirillo - il grande impegno di tutto il personale di Ortopedia del San Leonardo che, nonostante la gravissima carenza di personale sopratutto medico, ha garantito e garantisce  costantemente assistenza ad un bacino di utenza  molto ampio  con numeri davvero importanti , nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza".

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