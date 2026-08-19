Carenza di sangue nei mesi estivi: l'Asl invita a donare e contribuire a garantire le cure ai pazienti

A cura della Redazione

Con l’arrivo dell’estate torna l’emergenza legata alla carenza di sangue. Il periodo estivo, registra tradizionalmente una riduzione delle donazioni, mentre il bisogno di sangue ed emocomponenti non diminuisce e può aumentare anche in relazione all’afflusso di turisti nei comuni del territorio dell’Asl Napoli 3 Sud.

Da qui l’appello dell’azienda sanitaria: “Come ogni estate, i donatori vanno in vacanza. Ma i pazienti no. Diventa donatore di sangue: il tuo gesto può fare la differenza”.

Possono diventare donatori le persone in buona salute, di età compresa tra 18 e 65 anni e con un peso superiore ai 50 kg, previa valutazione dell’idoneità da parte del personale sanitario.

Dove donare

È possibile presentarsi direttamente presso i Centri trasfusionali dell’Asl Napoli 3 Sud: ospedale di Castellammare di Stabia - dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 10:30; ospedale di Torre del Greco - dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 10:30

È inoltre possibile donare attraverso le associazioni di volontariato convenzionate: Avis Torre del Greco, Fincantieri Castellammare di Stabia e Fratres presenti ad Agerola, Pimonte, Poggiomarino, Sant’Antonio Abate e Torre Annunziata.

Gli esami ematochimici effettuati nel corso della donazione vengono caricati sul Fascicolo sanitario elettronico del donatore, accessibile tramite Spid attraverso il portale Sinfonia della Regione Campania, oppure possono essere ritirati personalmente presso il centro di donazione.

La donazione consente inoltre di effettuare gratuitamente gli esami previsti per il controllo del sangue, comprese le principali analisi infettivologiche e metaboliche.

L’Unità operativa di immunoematologia e medicina trasfusionale dell’Asl Napoli 3 Sud garantisce le attività di raccolta, lavorazione e distribuzione degli emocomponenti, oltre alle analisi immunoematologiche e alle attività di monitoraggio e consulenza sulla gestione clinico-assistenziale e sull’appropriatezza della terapia trasfusionale.

Donare sangue significa contribuire concretamente a garantire cure e assistenza a chi ne ha bisogno. Anche durante l’estate.

Per informazioni e contatti: Accettazione: 081 18434831. Medici: 081 18434862. Infermeria 1: 081 18434889. Infermeria 2: 081 18434956.