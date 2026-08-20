Free zone o mainland: la scelta che condiziona il futuro della tua società a Dubai

A cura della Redazione

Chi si avvicina per la prima volta al tema di aprire una società a Dubai si trova quasi subito davanti a un bivio: registrare l'attività in una free zone oppure optare per una licenza mainland. È una delle decisioni più importanti dell'intero processo, perché condiziona non solo i costi iniziali, ma l'intera operatività futura dell'azienda.

Cosa significa davvero operare in una free zone

Le free zone sono aree economiche speciali, distribuite in diversi punti degli Emirati, pensate per attrarre investimenti stranieri attraverso benefici fiscali e procedure semplificate. Chi costituisce una società in questo contesto beneficia generalmente della proprietà straniera al cento per cento, di procedure di costituzione più rapide e di costi di ingresso spesso più contenuti rispetto alla controparte mainland.

Il limite principale riguarda l'operatività: una società free zone non può, salvo eccezioni specifiche, vendere direttamente sul mercato locale degli Emirati senza passare attraverso un distributore autorizzato o senza ottenere licenze aggiuntive. Per aziende orientate principalmente all'export o a servizi digitali, questo limite spesso non rappresenta un problema reale.

Cosa cambia con una licenza mainland

Una società mainland, registrata direttamente presso il Dipartimento per lo Sviluppo Economico, può operare liberamente su tutto il territorio degli Emirati, partecipare a gare pubbliche e stabilire sedi multiple all'interno del paese senza restrizioni territoriali. Negli ultimi anni, le riforme normative hanno inoltre esteso la possibilità di proprietà straniera al cento per cento anche a molte categorie di attività mainland, riducendo un limite che in passato rappresentava uno svantaggio significativo rispetto alle free zone.

Come orientarsi nella scelta

Il modello di business come primo criterio

Un'azienda che vuole vendere prodotti o servizi direttamente ai consumatori degli Emirati troverà probabilmente più conveniente una struttura mainland. Chi invece opera principalmente con clienti internazionali, offre servizi digitali o utilizza Dubai come base logistica per l'export, può trovare nella free zone una soluzione più snella ed economica.

Il settore di attività

Alcune free zone sono specializzate per settore, dalla tecnologia ai media, dalla logistica alla finanza, e offrono infrastrutture e reti di contatti specifiche che possono rappresentare un valore aggiunto significativo rispetto a una registrazione generica.

Le prospettive di crescita futura

Una scelta che sembra ottimale nella fase di avvio potrebbe rivelarsi limitante quando l'attività cresce e le esigenze cambiano. Alcune aziende iniziano in free zone e successivamente valutano una conversione mainland, un processo possibile ma che richiede tempo e una nuova serie di adempimenti burocratici.

Un errore da evitare

Scegliere la giurisdizione basandosi esclusivamente sul prezzo della licenza più economica trovata online è probabilmente l'errore più comune tra chi si avvicina per la prima volta a questo mercato. Ogni giurisdizione ha caratteristiche specifiche in termini di attività consentite, requisiti di spazio fisico e costi nascosti che emergono solo con un'analisi approfondita.

Il ruolo della consulenza specializzata

Data la complessità e la varietà delle opzioni disponibili, un confronto strutturato tra le diverse alternative, guidato da chi conosce a fondo il mercato e le normative in continua evoluzione, permette di evitare scelte affrettate che potrebbero rivelarsi difficili da correggere in un secondo momento. La decisione tra free zone e mainland non è mai universale: dipende sempre dal progetto specifico che si intende realizzare.