Torre Annunziata, Mazzella: «Taxi multiplo, il Comune verifichi servizio, tariffe e licenze»

A cura della Redazione

Il Taxi Multiplo di Torre Annunziata torna al centro dell'attenzione. Il senatore del Movimento 5 Stelle Orfeo Mazzella ha scritto alla Commissione straordinaria del Comune dopo aver ricevuto, riferisce, numerose segnalazioni da parte dei cittadini su corse non effettuate, orari non garantiti e condizioni del servizio che non corrisponderebbero a quelle previste dalle licenze.

Una situazione che, secondo il parlamentare, penalizzerebbe soprattutto anziani, persone con difficoltà motorie e famiglie che devono raggiungere le scuole, il cimitero, Rovigliano e le zone periferiche della città.

«Per loro quel taxi a tariffa fissa è da anni l'unica alternativa all'auto privata», sottolinea Mazzella. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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La lettera alla Commissione straordinaria

Il senatore ricorda che il problema era già stato affrontato in Commissione consiliare e segnalato all'Amministrazione comunale senza, sostiene, arrivare a una soluzione.

Da qui la decisione di rivolgersi formalmente ai commissari Tomao, Esposito e Orlando, coinvolgendo anche il Comando della Polizia municipale, il dirigente competente e il segretario generale.

Uno dei nodi sollevati riguarda proprio le regole che disciplinano il servizio. Secondo la ricostruzione di Mazzella, il regolamento comunale relativo al taxi collettivo risalirebbe al 2001 e non sarebbe stato successivamente sottoposto a una revisione organica.

Nel frattempo sono cambiate le norme regionali

Il quadro normativo, invece, è cambiato. La legge regionale della Campania n. 7 del 4 agosto 2026, pubblicata sul Burc del 10 agosto, ha modificato la disciplina regionale del trasporto pubblico non di linea introdotta nel 2024. Le novità interessano prevalentemente il settore NCC, ma riguardano anche le nuove licenze taxi: per l'apertura di nuovi bandi è prevista una relazione tecnica da trasmettere alla Regione e, per i taxi, anche il parere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Proprio alla luce delle modifiche intervenute negli ultimi anni, Mazzella chiede alla Commissione straordinaria di verificare la disciplina effettivamente vigente a Torre Annunziata e di procedere, se necessario, al suo aggiornamento.

Licenze, tariffe e controlli: le richieste di Mazzella

Il senatore chiede innanzitutto che vengano resi pubblici il regolamento vigente, le tariffe, i posteggi, i turni e gli orari del Taxi Multiplo e che venga effettuata una ricognizione delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC, verificando quali siano effettivamente operative.

Tra le richieste anche controlli mirati della Polizia municipale davanti alle scuole, al cimitero, a Rovigliano, alle stazioni e nei posteggi, oltre alla verifica sul funzionamento della Commissione consultiva comunale.

Mazzella sollecita inoltre l'attivazione di un canale dedicato alle segnalazioni dei cittadini e informazioni facilmente consultabili online su licenze, tariffe e orari.

Infine, chiede l'avvio dell'iter per un nuovo regolamento comunale adeguato alle norme nazionali e regionali più recenti, con particolare attenzione alle destinazioni obbligatorie e alle tariffe agevolate per le fasce più deboli.

«Non è una battaglia contro i tassisti»

Mazzella precisa che l'iniziativa non vuole essere una contrapposizione con la categoria.

«Chi lavora onestamente è il primo a essere danneggiato da un vuoto di regole o dagli abusivi», afferma il senatore, che ha chiesto anche un incontro con gli uffici comunali e le associazioni degli operatori.

Alla Commissione straordinaria viene infine richiesto un riscontro scritto entro trenta giorni. Mazzella annuncia che informerà i cittadini sull'esito delle verifiche e invita chi abbia avuto problemi con il Taxi Multiplo a presentare segnalazioni documentate.

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