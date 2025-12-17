Un appello unitario e trasversale è stato rivolto al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, per chiedere un impegno concreto e immediato nella ricostruzione della Funivia del Monte Faito e nella riapertura della strada che collega Castellammare di Stabia alla vetta e al Santuario di San Michele, chiusa da oltre vent’anni.

La richiesta è contenuta in una lettera sottoscritta da numerosi consiglieri comunali di Palazzo Farnese, tra i primi firmatari Domenico Cioffi e Gino Fiorenza, e condivisa in modo unanime sia dalla maggioranza che dalla minoranza consiliare, oltre che dal sindaco Luigi Vicinanza.

Nel documento viene sottolineato il valore simbolico e identitario della Funivia per la comunità stabiese: «Per Castellammare di Stabia la Funivia non è soltanto un’infrastruttura, ma un legame profondo con il Monte Faito, luogo di natura, spiritualità e socialità». La chiusura dell’impianto, seguita alla tragedia del Giovedì Santo, insieme all’interruzione della viabilità, ha avuto conseguenze pesanti sul turismo e sulle attività economiche locali, generando anche un forte senso di isolamento per la città.

I consiglieri richiamano inoltre l’importanza strategica del Monte Faito, definito “polmone verde e patrimonio ambientale e culturale dell’intera Campania”. Restituirlo alla piena fruizione dei cittadini significherebbe, secondo i firmatari, creare nuove opportunità di sviluppo, lavoro e rilancio economico non solo per Castellammare di Stabia, ma per l’intero comprensorio turistico regionale.

Nella lettera si chiede che la ricostruzione della Funivia e il ripristino della viabilità vengano inseriti tra le priorità dell’azione del neo governatore, auspicando interventi rapidi e risolutivi. Un investimento che avrebbe ricadute positive sull’economia campana e sulla valorizzazione del territorio.

L’appello si chiude con un messaggio di fiducia rivolto al presidente Fico: «In questi cinque anni la aspettiamo ad inaugurare la nuova strada e la nuova Funivia».