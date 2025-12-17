A cura della Redazione

Il prossimo week end da Piano di Sorrento a Castellammare di Stabia, si brinda con Slow Food all'insegna del Buono, Pulito e Giusto.

Si parte il 20 dicembre a Piano di Sorrento con una serata all'insegna di convivialità, tradizione e beneficenza. Ore 19 all'Agriturismo Antico Casale, sui colli di San Pietro, è infatti in programma una tombolata slow, per brindare insieme e raccogliere fondi a sostegno del progetto SoukAiku promosso da Ndemba Dieng, portavoce della Comunità Slow Food AfricaNA per l'integrazione dei migranti e lo sviluppo dei Paesi d'origine.

"Domenica invece avvieremo la prima tappa del Mercato della Terra a Castellammare di Stabia, dalle ore 9 alle ore 14 in villa Comunale - illustra Pierluigi D'Apuzzo, Presidente della Condotta Slow Food Costiera Sorrentina, Capri e Stabia - Organizzato con il patrocinio del Comune di Castellammare di Stabia, si potranno acquistare prodotti freschi, genuini e di filiera corta dai piccoli produttori stabiesi, sorrentini e campani".

Durante la mattinata in villa comunale è previsto il Laboratorio del Gusto "Slow Food Educa" alle ore 11, dedicato al miele come ingrediente simbolo delle festività natalizie, guidato dall'agronoma Alessandra Balduccini. Interverranno: lo chef Andrea Di Martino del ristorante-pizzeria Taverna Mafalda con curiosità, tradizioni e una piccola degustazione di dolce natalizio al miele d'arancia di Sorrento; l'apicoltore Nello D'Esposito di Miele D'Angelo per scoprire dal vivo il cuore dell'alveare e il lavoro delle api. La degustazione è aperta a tutti e gratuita, fino ad esaurimento posti.

A seguire è previsto il coro di Natale dell'Associazione Mousiké e una mostra di disegni dei bambini di Gaza, realizzati nell'ambito del progetto Heart for Gaza.

Ma il Mercato della Terra di Slow Food continuerà le sue tappe a Castellammare di Stabia anche per il nuovo anno, con l'appuntamento fisso ogni terza domenica del mese. In occasione della Festività di San Catello, Santo Patrono della città stabiese, ci sarà invece un doppio appuntamento il 18 e 19 gennaio.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook