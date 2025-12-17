A cura della Redazione

Cordoglio del sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, e del presidente del Consiglio comunale, Roberto Elefante, per la scomparsa del sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio.

"Con Carmine Lo Sapio se ne va un sindaco, un amministratore, ma soprattutto un uomo che amava la sua Pompei e i suoi concittadini - afferma Vicinanza - . In questo momento di grande dolore, Castellammare di Stabia si unisce con rispetto e partecipazione al lutto che ha colpito la città di Pompei, esprimendo cordoglio ai familiari, all’Amministrazione comunale e a tutti i cittadini".

"La notizia della morte di Lo Sapio - afferma il presidente del Consiglio comunale Roberto Elefante a nome dell'intera Assise - colpisce duramente l’intera comunità e rappresenta una perdita significativa per le istituzioni e per il territorio. Viene a mancare un rappresentante delle istituzioni che ha ricoperto con responsabilità e senso del dovere il proprio incarico, operando nell'esclusivo interesse della sua comunità. In questo momento di dolore, il Consiglio comunale di Castellammare di Stabia esprime il proprio cordoglio ai familiari di Carmine, all’Amministrazione comunale e a tutta la cittadinanza di Pompei".