Torre del Greco, arrestato 27enne: sequestrati cocaina, hashish, anfetamina e denaro contante

I Carabinieri di Torre del Greco hanno arrestato un 27enne del posto, già noto, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. In una perquisizione domiciliare nell’ambito di un servizio anti-droga nell’area vesuviana sono stati sequestrati cocaina, hashish, anfetamina, materiale per il confezionamento e 1.300 euro.