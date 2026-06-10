Torre del Greco, arrestato 27enne: sequestrati cocaina, hashish, anfetamina e denaro contante

I Carabinieri della Stazione di Torre del Greco hanno arrestato un 27enne del posto già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
L’operazione rientra in un più ampio servizio di controllo del territorio volto al contrasto dello spaccio di droga nell’area vesuviana.
Il sequestro durante la perquisizione domiciliare
Durante la perquisizione effettuata presso l’abitazione dell’uomo, i militari hanno rinvenuto 15,63 grammi di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, hashish e anfetamina, materiale utile al confezionamento delle dosi e 1.300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita
Il materiale è stato sequestrato dai Carabinieri.
Al termine delle formalità di rito, il 27enne è stato tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio dell’autorità giudiziaria competente.