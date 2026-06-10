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Torre del Greco, arrestato 27enne: sequestrati cocaina, hashish, anfetamina e denaro contante

Torre del Greco, arrestato 27enne: sequestrati cocaina, hashish, anfetamina e denaro contante

I Carabinieri di Torre del Greco hanno arrestato un 27enne del posto, già noto, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. In una perquisizione domiciliare nell’ambito di un servizio anti-droga nell’area vesuviana sono stati sequestrati cocaina, hashish, anfetamina, materiale per il confezionamento e 1.300 euro.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

I Carabinieri della Stazione di Torre del Greco hanno arrestato un 27enne del posto già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione rientra in un più ampio servizio di controllo del territorio volto al contrasto dello spaccio di droga nell’area vesuviana.

Il sequestro durante la perquisizione domiciliare

Durante la perquisizione effettuata presso l’abitazione dell’uomo, i militari hanno rinvenuto 15,63 grammi di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, hashish e anfetamina, materiale utile al confezionamento delle dosi e 1.300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita

Il materiale è stato sequestrato dai Carabinieri.

Al termine delle formalità di rito, il 27enne è stato tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio dell’autorità giudiziaria competente.

 

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