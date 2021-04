A cura della Redazione

Intervista chock a FanPage.it di Maria Adriana Cerrato, la ragazza che ha assistito all’aggressione di suo padre Maurizio, al suo accoltellamento e alla sua morte.

Con voce tremante e spesso interrotta dal pianto, ha raccontato quello che è accaduto ieri sera in via IV Novembre a Torre Annunziata. Un’intervista audio drammatica in cui la ragazza ha spiegato come si sono svolti realmente i fatti. Ha chiesto solo che la sua voce nell'intervista audio fosse contraffatta.

Ne riportiamo alcuni passaggi, ma chi volesse ascoltarla per intero può cliccare qui.

“Ho sempre saputo chi fosse mio padre e se si è fatto ammazzare è stato soltanto per difendere me. Mi ha dovuto difendere perché mi è stato fatto un dispetto. Mi hanno bucato una ruota…”.

La ragazza parla di due persone che avrebbero aggredito il padre: “Mio padre il crick l’ha ricevuto in testa molto prima e comunque si è difeso. Dopo gli è stato teso un agguato. Quando la situazione sembrava essersi quasi placata, uno dei due ha chiamato altre persone. Gli hanno teso un agguato, l’hanno accoltellato davanti a me. L’ho accompagnato, ho fatto una corsa in ospedale, ma era già morto…”.

Intanto nella giornata odierna gli inquirenti hanno ascoltato i familiari del sospetto omicida e, nel pomeriggio, di nuova la figlia di Cerrato. Ma al momento non è stato eseguito alcun fermo.