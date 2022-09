A cura della Redazione

La badante della sorella fu uccisa a colpi di pistola: disposta la perizia psichiatrica per Pellegrino Reibaldi, 82 anni, professore di Matematica in pensione, molto noto a Torre Annunziata perché per anni insegnante al liceo classico Benedetto Croce.

Ieri mattina, dinanzi alla prima sezione della Corte d'Assise di Napoli, è partito il processo che vede l'anziano ex insegnante unico imputato con l'accusa di omicidio volontario sostenuta dalla Procura di Torre Annunziata.

La Corte ha accolto la richiesta avanzata dal legale di fiducia di Reibaldi, l'avvocato Renato D'Antuono, disponendo una perizia psichiatrica per stabilire la capacità di stare a giudizio e quella di intendere e di volere al momento dei fatti.

Finito in carcere la sera del 15 dicembre scorso dopo aver esploso alcuni colpi di pistola da un'arma regolarmente detenuta nei confronti di Maria Baran, 67enne ucraina, badante della sorella convivente di Reibaldi, l'82enne è ai domiciliari in una struttura sanitaria specializzata per la cura di patologie geriatriche.