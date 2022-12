A cura della Redazione

Ancora strascichi sull’atto teppistico che ha visto coinvolta l’auto del team manager del Savoia Calcio Vincenzo Musto.

Dopo le note del presidente Emanuele Filiberto e del presidente onorario Nazario Matachione, è lo stesso Musto che spende parole di ringraziamento per la solidarietà ricevuta dai vertici societari, dalla squadra e dalla città.

«Ancora una volta Torre Annunziata ed i suoi tifosi mi hanno dimostrato la stima e l’affetto con telefonate e messaggi di solidarietà – scrive il team manager -. Non ho mai nutrito dubbi nei confronti dei supporters del Savoia che mi hanno sempre apprezzato dal 2015 ad oggi. Il gesto di cui sono stato vittima per me è già dimenticato e sicuramente è imputabile a qualche sconsiderato che nella giornata di ieri non sapeva come rendere viva la sua giornata. Il danno resta ma l’amore per questa città è smisurato e supererò anche questo spiacevole episodio. L'importante per me è portare in alto, con il mio piccolo contributo, questi colori che ho tatuato sulla pelle. Non pensiamo più a questo vile gesto ma concentriamoci e supportiamo questa squadra e questa società che si sta impegnando tanto per risollevare le sorti del nostro amato Savoia. Permettetemi di ringraziare il Presidente Emanuele Filiberto di Savoia ed il Presidente Onorario Nazario Matachione - conlude Musto - che mi hanno tutelato sin dal primo momento e mi hanno protetto come un genitore fa con i propri figli. Un grazie alla squadra, ai dirigenti, a tutto lo staff ed a questa stupenda città. Vi amo».