A cura della Redazione

Quattro fermi di indiziato di delitto, due arresti e una denuncia. E' il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri della Compagnia di Torre del Greco e dai militari del Reggimento Campania tra la città corallina, Ercolano, Portici e Volla.

A finire in manette Emanuele Manzo, 21enne di Ercolano già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno fermato il giovane a bordo della sua auto mentre percorreva via Doglie e lo hanno perquisito. Rinvenuto e sequestrato un panetto di hashish dal peso complessivo di 96 grammi che ha spinto i carabinieri a perquisire anche l’abitazione del 21enne. Lì sono stati trovati altri 13 involucri della stessa sostanza dal peso complessivo di 67 grammi. Sequestrati anche bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. L’arrestato è in attesa di giudizio.

Sottoposti a fermo per rapina il 23enne F. L., di San Giorgio a Cremano, e G. C., 18enne di San Giovanni a Teduccio. Le indagini hanno permesso di raccogliere diversi elementi a carico dei due ritenuti gli autori della rapina di uno scooter Honda Sh avvenuta nella mattinata di ieri in danno di un cittadino di Portici. I carabinieri li hanno rintracciati e 18enne dovrà rispondere anche di detenzione di droga a fini di spaccio. E' stato fermato a via Dalbono di Portici e trovato in possesso di diverse dosi di hashish e marjuana nonché della somma in contanti di 220 euro ritenuta provento dell’attività illecita. Lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.

Altri due fermi di indiziato di delitto emessi nei confronti di D. R., 18enne di Ercolano, e di G. D. P., 21 anni, di Portici. I due, lo scorso 30 maggio, erano sfuggiti a un controllo mentre erano a bordo di uno scooter risultato poi rubato. I carabinieri hanno avviato le indagini e ritengono i due soggetti gravemente indiziati di ricettazione.

Arrestato per evasione Giovanni Galdi, 49enne di Ercolano. L’uomo, nonostante l’obbligo di restare in casa, è stato trovato in strada dai militari della locale Tenenza ed è stato bloccato.

Denunciato infine per spaccio un 19enne già noto alle forze dell’ordine sorpreso mentre cedeva ad un “cliente” un involucro con all’interno 3 grammi di hashish. L'acquirente - come altre due persone trovate in possesso di modica quantità di droga - è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore.

Non sono mancati perquisizioni, sequestri e controlli al codice della strada: 47 le persone identificate e 34 i veicoli verificati di cui 4 sequestrati.