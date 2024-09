A cura della Redazione

La pioggia, che sta cadendo copiosa su larga parte della Campania, crea problemi anche al trasporto pubblico.

In particolare, a causa dell'allagamento di alcuni punti, risulta bloccata una tratta della linea Napoli-Poggiomarino.

A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno (Eav), che gestisce tra le altre anche le linee vesuviane, che in una nota sottolinea come "causa allagamenti, al momento è interrotta la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Poggiomarino e Pompei Santuario. Pertanto i treni in partenza da Napoli limitano la corsa a Pompei Santuario ed i treni per Napoli avranno origine da Pompei Santuario".