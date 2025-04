A cura della Redazione

Non si fermano i furti nelle abitazioni e nei negozi di Torre Annunziata.

In ordine di tempo, gli ultimi due pochi giorni fa ai danni di un negozio di abbigliamento in via Maresca e di un fioraio al corso Umberto I, anche se in quest’ultimo caso i ladri hanno solo messo a soqquadro il negozio senza portare via nulla.

Stanotte un altro tentativo di furto in Rampa Nunziante, nello stesso palazzo dove a dicembre dell’anno scorso, in pieno giorno, due donne furono sequestrate, derubate e minacciate di morte nella loro abitazione da malviventi.

Due ladri, dopo essersi arrampicati lungo il muro esterno del palazzo, hanno tentato di entrare dalla finestra in un’abitazione posta al primo piano.

Sono all’incirca le ore 03,00. Per fortuna uno dei componenti della famiglia ha sentito dei rumori e ha messo in fuga i ladri. Poco dopo sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri per avviare le prime indagini.

La cosa grave di quanto sta accadendo è la spregiudicatezza di questi delinquenti, i quali non si limitano a svaligiare gli appartamenti quando al loro interno non c’è nessuno, ma lo fanno anche, e consapevolmente, quando in casa ci sono persone. E non sempre le cose potrebbero andare bene come stanotte...