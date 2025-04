A cura della Redazione

Ennesimo furto ad un’attività commerciale di Torre Annunziata.

Questa notte una banda di ladri, a bordo di una Cupra bianca, ha svaligiato la boutique Russo in via Maresca. Il tutto è avvenuto in pochissimi minuti e senza infrangere la vetrata antisfondamento d’ingresso

I ladri hanno forzato l’infisso e una volta entrati hanno asportato tutti i capi di abbigliamento di alta moda presenti nel negozio, con un danno economico considerevole.

Sul posto si portava immediatamente una pattuglia del Commissariato di Polizia di Torre Annunziata che dava luogo alle indagini, visionando le immagini di videosorveglianza.

Il furto alla boutique di stanotte non è il primo ai danni di attività commerciali di Torre Annunziata. Tornando indietro nel tempo, si registrano un furto in una macelleria e in una tabaccheria di corso Umberto I, in un negozio di abbigliamento per donna in corso Vittorio Emanuele III, e in una gioielleria di via Roma. Oltre ai tentati furti nel supermercato Pettorino e in una tabaccheria di corso Umberto I. Senza considerare i molteplici furti effettuati nelle abitazioni dei cittadini torresi.

Nonotante gli sforzi delle forze dell'ordine e l'attenzione posta sulla città da parte della Prefettura, gli atti delinquenziali non si fermano, suscitando non poche preoccupazione tra gli operatori commerciali e gli stessi cittadini.