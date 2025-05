A cura della Redazione

Droga e spaccio davanti ad una scuola. Succede a Gragnano, nei pressi di un istituto superiore.



Un 30enne del posto è finito in manette perché sorpreso dai Carabinieri della Stazione locale con alcune varietà di stupefacenti in uno zaino. 120 grammi di marijuana, un coltello a scatto e in tasca oltre 460 euro in banconote di piccolo taglio. Segno evidente di un’attività già ampiamente avviata.

Nella sua abitazione, altri 44 grammi della stessa sostanza e un bilancino di precisione.

L’uomo è stato arrestato ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.