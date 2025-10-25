A cura della Redazione

Furto di reperti, dal turista polacco di 4 giorni fa ad un pensionato statunitense. Siamo di nuovo a Pompei, nel parco archeologico più conosciuto del mondo.



Un uomo raccoglie alcune pietre lungo via delle Ginestre, fanno parte dell’inestimabile patrimonio della città romana sepolta dalle ceneri del Vesuvio. Le infila nello zaino e si allontana verso l’uscita. Un altro visitatore vede tutto e in Piazza Esedra avvisa la guardia giurata. L’oliato meccanismo sinergico Direzione Parco, sicurezza e Carabinieri si avvia.

La chiamata che segue fa squillare il telefono dei militari del posto fisso Scavi. Una rapida descrizione del turista, che intanto sta uscendo dal parco, e poi l’intervento. Pietre recuperate e solite giustificazioni: “volevo portarle a casa come ricordo” e “sono per la mia collezione”.

Il turista statunitense è stato denunciato.