A cura della Redazione

Continuano senza sosta le indagini degli agenti del Commissariato di Torre Annunziata sulla stesa avvenuta ieri sera in corso Vittorio Emanuele III, dove un’Audi parcheggiata lungo la strada è stata colpita da diversi proiettili.

Nel pomeriggio di oggi, gli investigatori sono tornati sul luogo degli spari per un nuovo sopralluogo, alla ricerca di ulteriori elementi utili a ricostruire la dinamica dell’episodio.

Proprio durante questo controllo, gli agenti hanno individuato un foro nella struttura metallica che delimita la facciata di un negozio chiuso da anni, recuperando al suo interno un’ogiva compatibile con i colpi esplosi la sera precedente.

Intanto, in città cresce la tensione e la preoccupazione tra i residenti per l’efferato gesto criminale. La stesa, infatti, è avvenuta in un orario di grande affluenza, quando i negozi erano ancora aperti e molte persone si trovavano per strada.

Un episodio che riaccende la paura e impone ancora una volta riflessioni sulla sicurezza del territorio, nonostante la presenza costante da parte delle forze dell’ordine.

