A cura della Redazione

La notizia della rapina al furgone che trasportava i quotidiani Metropoli, Il Roma, La Città e Il Sannio ha suscitato la reazione del mondo politico e giornalistico. Solidarietà è pervenuta da parte dell'Ordine dei Giornalisti della Campania e dei sindaci di Portici e Torre Annunziata.

Riportiamo la nota pervenuta in redazione del primo cittadino oplontino: "Esprimo, a nome mio e dell’intera Amministrazione Comunale, la più sincera solidarietà alle redazioni di “Metropolis” e de “Il Roma”, e ai direttori Raffaele Schettino e Roberto Paolo, vittime questa notte di un grave gesto intimidatorio. Piena solidarietà anche agli altri quotidiani della Campania vittime di questo attacco alla libertà d'informazione.

Si tratta di un attacco grave e inaccettabile alla libertà di stampa, che non può passare sotto silenzio e che va condannato con fermezza. È un fatto inquietante, che colpisce non solo i giornalisti – impegnati ogni giorno in un lavoro difficile in un territorio complesso – ma anche i cittadini, privati del loro diritto ad essere informati. Mi auguro che le forze dell’ordine e gli inquirenti possano fare piena luce al più presto su questo grave episodio".