A cura della Redazione

Operazione antidroga dei carabinieri a Ercolano. I militari della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco hanno portato a termine un intervento mirato contro i cosiddetti pusher insospettabili, culminato con un arresto e diverse denunce.

Nel corso delle attività, i carabinieri hanno perquisito un’abitazione di via Acampora, dove vive una donna di 46 anni, incensurata e residente in città. All’interno dell’immobile i militari hanno rinvenuto e sequestrato ben 13 chili di hashish, suddivisi in 128 panetti. La sostanza stupefacente era nascosta in un sacco, collocato nella mansarda del sottotetto. La donna è stata arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Le operazioni sono poi proseguite nelle abitazioni vicine. In un appartamento riconducibile a un 34enne originario di Ponticelli, i carabinieri hanno trovato 13mila euro in contanti e un bilancino di precisione. L’uomo è stato denunciato a piede libero.

Durante le perquisizioni è emerso anche un ulteriore e inaspettato aspetto. In una corte condominiale, i militari hanno notato la presenza di numerose tartarughe. È stato quindi richiesto l’intervento dei Carabinieri Forestali del Nucleo Parco, che hanno accertato la detenzione illegale di 27 esemplari: 26 tartarughe della specie protetta Testudo Hermanni e una Testudo Graeca. Gli animali sono stati sequestrati e una coppia, marito e moglie, è stata denunciata per violazione della normativa sulla tutela delle specie protette.

L’operazione conferma l’attenzione dell’Arma sul territorio, sia nel contrasto allo spaccio di droga sia nella salvaguardia dell’ambiente e della fauna protetta.

