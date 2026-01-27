A cura della Redazione

Rapina perpetrata a danni di una coppia di giovani all’interno di un’auto ad Ercolano.

Dai primi accertamenti dei carabinieri prontamente interveuti sul posto, pare che poco prima due individui avrebbero rotto il vetro anteriore destro di una Fiat 500 con una pistola. A bordo dell’auto c’erano un 30enne e una 26enne. Le vittime consegnavano ai rapinatori una borsa da donna con all’interno documenti, carte di credito e soldi, uno smartphone e due anelli d’oro. I malviventi, incappucciati, prima di andare via prendevano le chiavi dell’auto.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Tenenza di Ercolano