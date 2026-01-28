A cura della Redazione

L’immagine stereotipata di un ladro può riassumersi in poche parole: passamontagna e guanti neri e bottino tra le mani. Se aggiungiamo agilità e furtività il quadro è completo.

Nella storia che raccontiamo questa mattina, un 30enne stabiese è stato arrestato dai carabinieri in condizioni esattamente identiche a quelle della premessa.

E’ notte e una pattuglia della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia percorre via Alcide De Gasperi. Nella serranda di una pizzeria un foro, e dal foro una testa che fa capolino. Testa coperta, per l’appunto, da un passamontagna.

I carabinieri fermano la gazzella e il 30enne esce dal buco ricavato e tenta la fuga. Bloccato dopo qualche metro, l’uomo finisce in manette e poi in arresto. Nelle sue mani ancora l’incasso della pizzeria accumulato in giornata.

E’ ora in attesa di giudizio.