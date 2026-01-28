A cura della Redazione

Momenti di forte tensione nella serata di ieri in via Napoli 276, dove tre malviventi si sono introdotti all’interno di un appartamento disabitato, un tempo occupato da un uomo deceduto nel maggio scorso. L’abitazione, secondo quanto emerso, era priva di oggetti di valore.

A far fallire il tentativo di furto sarebbero stati i residenti della palazzina, che si sono accorti dei movimenti sospetti e hanno reagito urlando e lanciando oggetti nel tentativo di mettere in fuga i tre uomini.

La risposta dei malviventi, prima di dileguarsi, è stata però estremamente pericolosa: sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco in aria, uno dei quali verosimilmente a salve, mentre l’altro sarebbe stato esploso con una pistola calibro 7,65. Fortunatamente non si registrano feriti, ma la paura tra i residenti è stata enorme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione operativa di Castellammare di Stabia, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire all’identità dei responsabili.

L’episodio riaccende l’allarme sicurezza nella zona, dove i cittadini chiedono maggiore controllo e presenza delle forze dell’ordine, soprattutto nelle ore notturne.