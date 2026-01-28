A cura della Redazione

Un tentato assalto ha colpito una filiale della Bcp nella zona periferica di Torre del Greco, in via Sant’Antonio, nelle prime ore del mattino. L’episodio rappresenta l’ennesimo atto criminale nell’area vesuviana.

Intorno alle 3 del mattino, un gruppo di malviventi avrebbe lanciato un’auto contro l’ingresso della banca. L’impatto ha causato danni significativi alla facciata e ha attivato i sistemi di sicurezza.

Dopo aver forzato parzialmente l’ingresso, i malviventi hanno tentato invano di divellere il bancomat. L’impossibilità di completare il colpo, insieme al rischio di un pronto intervento delle forze dell’ordine, li ha costretti ad abbandonare il luogo e fuggire.

Fortunatamente, nessun furto è stato commesso: la banca ha riportato esclusivamente danni strutturali.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini. Sono in corso le analisi delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area per identificare i responsabili del tentato assalto.

Il Comune e le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza della sicurezza negli istituti bancari e della vigilanza attiva per prevenire episodi simili.

