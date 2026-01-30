A cura della Redazione

Trecento euro portati via dalla cassa dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Massa di Somma. È questo il bottino di un furto notturno che ha portato alla denuncia di un 40enne già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, approfittando delle ore notturne, ha forzato la porta d’ingresso della struttura comunale, riuscendo a raggiungere gli uffici della Protezione Civile e dell’Anagrafe. Una volta all’interno ha racimolato il denaro contante custodito negli uffici e si è dato alla fuga.

Determinanti, però, si sono rivelate le telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno immortalato il ladro. I Carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio, grazie a un’indagine rapida, sono riusciti a identificarlo in breve tempo.

Ma l’episodio assume contorni quasi grotteschi al momento dell’arrivo dei militari a casa del sospettato. Sentita la parola “Carabinieri” dopo i colpi alla porta, il 40enne ha tentato di nascondersi nel cassettone del letto matrimoniale, probabilmente ispirato da un analogo e recente episodio di cronaca.

Il tentativo si è rivelato inutile: l’uomo è stato denunciato e dovrà rispondere dei reati di furto e danneggiamento.